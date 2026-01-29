Sicilia by Italpress

Riunita la cabina di regia per l’emergenza maltempo

Schifani: “Procediamo per accelerare i ristori”

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

PALERMO (ITALPRESS) – “Nella riunione di stasera abbiamo definito gli atti che saranno oggetto di esame della giunta domani per quanto riguarda i ristori alle aziende colpite dal maltempo. Abbiamo fatto il punto anche sui balneari. La nostra task force sta esaminando tutte le ipotesi in campo: la logica è raggiungere l’obiettivo, utilizzare al meglio la spesa pubblica nel rispetto delle leggi e delle procedure”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani che ha guidato stasera la riunione della cabina di regia operativa per l’emergenza maltempo, che si è tenuta a Palermo, a Palazzo D’Orleans.

Oltre al presidente Schifani hanno preso parte all’incontro Simona Vicari, esperta del presidente per le Infrastrutture, gli assessori al Territorio e all’ambiente Giusi Savarino, alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò e alle Attività produttive Edy Tamajo, il capo di gabinetto della Presidenza Salvatore Sammartano, il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina, il direttore generale dell’Irfis Giulio Guagliano, il vice commissario della Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico Sergio Tumminello, il dirigente della Programmazione Vincenzo Falgares e i dirigenti generali dei dipartimenti che stanno affrontando l’emergenza. La cabina di regia tornerà a riunirsi lunedi 2 febbraio, alle 11.

– foto ufficio stampa Regione Siciliana –

(ITALPRESS).

0 commenti
Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Cartello sociale: “Territorio con fragilità strutturale agire tempestività”
Cronaca

Carabinieri denunciano un uomo per rapina
Agrigento

Ospedale di Licata, Giuseppe Alaimo nuovo direttore dell’Uoc di medicina interna
Catania

Disordini in un corteo, emessi dal questore 4 avvisi orali
Sicilia by Italpress

Riunita la cabina di regia per l’emergenza maltempo
Palermo

Scossa di terremoto nel Palermitano, sisma di magnitudo 3.1 a Blufi
banner italpress istituzionale banner italpress tv