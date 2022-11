Maria Teresa Cucinotta nominata nuovo Prefetto di Palermo

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha deliberato le nomine e il movimento di prefetti. In particolare, Maria Teresa Cucinotta da Catanzaro, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Palermo. Enrico Ricci, da Bergamo, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Catanzaro. Giuseppe De Matteis (Dirigente Generale di P.S.), nominato prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Cagliari. Luca Rotondi, da Nuoro, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Lecce.

Armando Forgione, da Chieti, è destinato a svolgere le fuznioni di Ispettore Generale di Amministrazione. Mario Della Cioppa (Dirigente Generale di P.S.), nominato Prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Chieti. Michele Rocchegiani (Dirigente Generale di P.S.), nominato Prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Fermo. Clara Vaccaro, da Direttore Centrale per i servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, è destinata a svolgere le funzioni di Vice Capo Dipartimento, Direttore Centrale della difesa civile e per le politiche di protezione civile presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Gabriella Faramondi, da Iserna, è destinata a svolgere le fuznioni di Direttre Centrale per i servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Anna Maria Manzone, da Vice Capo Dipartimento, Direttore Centrale per le politiche del personale dell’Amministrazione civile presso il Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, è destinata a svolgere le funzioni di Vice Capo Dipartimento per l’espletamento delle funzioni vicarie, Direttore Centrale per l’amministrazione generale e le prefetture – Uffici territoriali del Governo presso il medesimo Dipartimento. Rosanna Rabuano, da Direttore Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze presso il Dipartimento per le libertà civile e l’immigrazione, è destinata a svolgere quelle di Vice Capo Dipartimento per l’espletamento delle funzioni viarie, Direttore Centrale per la programmazione ed i servizi generali presso il medesimo Dipartimento.