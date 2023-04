Morta a ventisette anni dopo aver partorito una bimba: indagati 7 medici 

Ci sono sviluppi investigativi legati alla tragica morte di Federica Tarallo, 27 anni, deceduta dopo avere dato alla luce una bimba nell’ospedale Ingrassia di Palermo. Sono sette le persone iscritte nel registro degli indagati tra tra medici, anestesisti e sanitari. L’ipotesi di reato è omicidio colposo. Federica, al settimo mese di gravidanza, aveva partorito due settimane fa la piccola Rebecca.

Le conseguenze del parto avevano reso necessario il trasferimento all’ospedale Villa Sofia, dove venerdì scorso, il giorno dopo il ricovero, era stata dichiarata la morte cerebrale. I familiari, tra cui il marito, un militare dell’esercito, hanno subito presentato un esposto chiedendo di fare luce sulla vicenda.

La procura di Palermo (inchiesta coordinata dai sostituti Clio Di Guardo e Ludovica D’Alessio), anche come atto dovuto per permettere di assistere all’autopsia e nominare consulenti di parte, ha iscritto 7 persone nel registro degli indagati. Tra loro sanitari in servizio presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Ingrassia. Dopo l’autopsia la salma potrà essere restituita ai familiari per celebrare i funerali.