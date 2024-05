Morte Onorato: Donato, “Basta speculazioni”. Attesa autopsia 

Sarà l’autopsia, che sarà eseguita tra oggi pomeriggio e domani mattina, a chiarire i contorni della morte di Angelo Onorato, l’imprenditore 55enne palermitano, marito della europarlamentare Francesca Donato, trovato senza vita sabato pomeriggio nella sua auto, con una fascetta di plastica stretta attorno al collo. Al momento le piste investigative seguite dalla Procura sono il suicidio e l’omicidio. Dall’esame autoptico, che sarà eseguito all’Istituto di Medicina legale del policlinico, dove si trova la salma dell’uomo, si potranno avere alcune risposte.

“Sto vivendo i momenti più difficili e devastanti della mia vita. Il dolore è inimmaginabile. Prego tutti di astenersi da speculazioni sulle cause della morte di mio marito. Ci sono indagini in corso, lasciamo lavorare la polizia. Ringrazio tutti coloro che in queste ore tremende hanno avuto parole di affetto per il mio adorato Angelo e hanno mostrato vicinanza e solidarietà per la mia famiglia. Sono tantissimi e ognuno è prezioso per me”. Lo scrive su X l’europarlamentare Francesca Donato in merito alle indagini sul morte del marito Angelo Onorato, trovato cadavere nella sua auto con una fascetta attorno al collo, sabato scorso.