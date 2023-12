Picchia compagna incinta, arrestato 46enne

Ha aggredito la compagna nonostante fosse incinta. I carabinieri hanno arrestato a Roccapalumba un 46enne, già noto alle forze dell’ordine, per maltrattamenti in famiglia. Le indagini sono scattate dopo la richiesta di aiuto della donna alla centrale operativa. L’operatore, sentendo le urla della vittima, ha inviato d’urgenza una gazzella dell’Aliquota Radiomobile e personale sanitario. I militari hanno fornito il primo intervento, soccorrendo la donna, che è stata trasportata al pronto soccorso di Termini Imerese per i controlli.

Il piccolo che porta in grembo sta bene. I militari hanno ricostruito quanto accaduto, scoprendo che l’aggressione era solo l’ultima di una serie di comportamenti violenti messi in atto dall’uomo nei confronti della compagna. E’ stata così attivata la procedura prevista dal Codice rosso contro la violenza di genere, informando subito l’autorità giudiziaria che ha disposto gli arresti domiciliari dell’aggressore in luogo diverso dall’abitazione coniugale.