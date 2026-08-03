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Colpo in un’abitazione a Raffadali, portati via 5 mila euro in gioielli 

I malviventi, dopo aver scassinato una finestra al primo piano dell’immobile, si sono intrufolati e hanno rovistato dappertutto prima di trovare preziosi e monili d’oro

Pubblicato 20 ore fa
Da Redazione

I proprietari si allontanano per un giro in paese e i ladri ne approfittano e “visitano” la loro abitazione. È successo a Raffadali dove ignoti malviventi hanno messo a segno un furto in una casa non molto distante dal cimitero comunale.

I malviventi, dopo aver scassinato una finestra al primo piano dell’immobile, si sono intrufolati e hanno rovistato dappertutto prima di trovare preziosi e monili d’oro. Gli oggetti di valore sono stati portati via. Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 5 mila euro. A fare la scoperta è stato il proprietario di casa, un trentacinquenne, una volta rientrato. All’uomo non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri. Al via le indagini per risalire agli autori del furto. 

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