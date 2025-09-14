Palermo

Rapina una coppia e chiede 100 euro per restituire il cellulare, arrestato

Un extracomunitario armato di coltello aveva rapinato una coppia costringendo l’uomo a consegnare il proprio cellulare

Pubblicato 11 minuti fa
Da Redazione

Nel corso delle ore notturne di giorno 11 settembre, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo, nell’ambito delle attività di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato un tunisino di 35 anni e denunciato un 38enne egiziano, entrambi noti alle forze di polizia, poiché ritenuti responsabili dei reati di rapina ed estorsione. 

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione pervenuta dal numero di emergenza unico 112, che aveva segnalato in Piazza Sant’Erasmo, un extracomunitario armato di coltello che, aveva rapinato una coppia costringendo l’uomo a consegnare il proprio cellulare.

Secondo la ricostruzione della vittima, dopo l’azione predatoria il tunisino in un primo momento si era dileguato, salvo ritornare pochi minuti, in Piazza Sant’Erasmo in compagnia del 38enne tentando di estorcere all’uomo, la somma di 100 euro per la restituzione del cellulare, ma non ottenendo i soldi, entrambi si erano allontanati       

I militari acquisita la descrizione dei due aggressori, hanno avviato immediatamente le ricerche rintracciandoli in via Ponte di Mare. La perquisizione cui sono stati sottoposti, ha consentito ai Carabinieri, di rinvenire nella disponibilità del tunisino che, da accertamenti è risultato irregolare sul territorio nazionale, non solo il cellulare riconosciuto dalla vittima che è stato restituito alla stessa ma, anche il coltello utilizzato per commettere per la rapina.

Il 38enne egiziano è stato deferito in stato di libertà mentre il 35enne tunisino come disposto dall’Autorità Giudiziaria è stato associato presso la casa circondariale Pagliarelli.      

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Palermo

Rapina una coppia e chiede 100 euro per restituire il cellulare, arrestato
Apertura

Il “paracco” di Palma di Montechiaro, i giudici: “Lo Vasco fa parte del clan ma non è un capo-decina”
Catania

Blitz dei carabinieri in un appartamento, rinvenuti 12 chili di droga: indagini
Favara

Cellulare sparito in un bar, tre favaresi scagionati dal reato di ricettazione 
Politica

Tardino all’autorità portuale, Schifani: “Ente deve essere guidato da figura competente in materia”
Politica

Rifiuti, Schifani: “Con i termovalorizzatori si spurano le emergenze”