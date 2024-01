Ruba scooter elettrico, arrestato 24enne

I Carabinieri della Stazione Crispi hanno arrestato un 24enne del luogo, per furto aggravato.I Militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, venivano fermati da una ragazza la quale riferiva che poco prima, le avevano rubato uno scooter elettrico di sua proprietà, parcheggiato davanti al suo esercizio commerciale.

Dopo una breve descrizione del veicolo, i Carabinieri iniziavano le immediate ricerche, mettendosi sulle tracce del ladro: da lì a poco nel quartiere Borgo Vecchio individuavano il mezzo, il quale veniva spinto a mano da una persona, e dopo averlo bloccato ed accertato che si trattasse di quello rubato, si è proceduto al sequestro ed all’arresto dell’uomo.

Recuperato lo scooter elettrico, veniva contattata la proprietaria che, felice per il ritrovamento, si recava presso il Comando Stazione Carabinieri, per la riconsegna del mezzo. Su disposizione del Pubblico Ministero, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo al termine del quale il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto.