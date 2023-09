Rubano cassa dal bar e si schiantano contro auto in sosta, due arresti

I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato due uomini di 20 e 35 anni con l’accusa di furto e danneggiamento aggravati, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di grimaldelli. I due, a bordo di un’auto, dopo un furto commesso in un bar di viale Lazio, non si sono fermati all’alt di una pattuglia dell’Arma, che li ha inseguiti. La fuga si è conclusa in via Scillato dove la vettura si schiantata su una in sosta. I due arrestati, poi portati in carcere, erano in possesso di diversi arnesi da scasso. I Carabinieri hanno recuperato la refurtiva.