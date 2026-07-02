Palermo

Scontro tra un camion e un treno merci: un ferito

A causa dell’impatto, il traffico ferroviario sulla tratta è attualmente interrotto

Pubblicato 51 minuti fa
Da Redazione

Momenti di paura nel primo pomeriggio a Cefalù, dove un mezzo pesante è entrato in collisione con un treno merci in transito su un passaggio a livello situato in contrada Vallone di Falco, lungo la tratta ferroviaria Messina-Palermo.
L’incidente si è verificato intorno alle 14.30. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco per gestire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.
Il conducente del mezzo pesante ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Non desta preoccupazione, invece, per i due macchinisti presenti a bordo del convoglio merci coinvolto nello scontro, entrambi risultati illesi.

A causa dell’impatto, il traffico ferroviario sulla tratta è attualmente interrotto. Le cause dell’incidente sono al vaglio degli inquirenti, al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

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