Scoperta maxi discarica abusiva, sei denunciati

I carabinieri della stazione di Bagheria, con i militari forestali del centro anticrimine natura di Palermo, hanno denunciato sei persone tra i 24 e i 56 anni, accusati a vario titolo ed in concorso tra loro, di gestione non autorizzata e miscelazione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, realizzazione di impianto illecito e opere edilizie abusive in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Il nucleo elicotteri dei carabinieri di Palermo ha individuato una zona di circa 3 mila metri quadrati nei pressi della statale 113 trasformata in un impianto non autorizzato, in un’area a vincolo paesaggistico a 150 metri dall’alveo del fiume Eleuterio e nelle immediate vicinanze di abitazioni. Sono stati trovati, tra le altre cose, apparecchiature elettriche ed elettroniche, parti meccaniche e scocche derivanti dalla demolizione di veicoli, batterie al piombo esauste, radiatori e cavi di rame, scarti edili e fusti pieni di sostanze bituminose oltre a filtri olio, imballaggi impregnati di sostanze pericolose e varie attrezzature da lavoro. Sono stati sequestrati anche tre autocarri, una moto ape, documenti e 16.000 euro. L’indagine è stata coordinata dalla procura di Termini Imerese diretta da Angelo Vittorio Antonio Cavallo.