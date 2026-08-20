Sequestrati 400 chili di infiorescenze di marijuana, 6 denunce

Circa 400 kg di infiorescenze di marijuana sequestrati e sei persone denunciate tra cui tre coltivatori di canapa. Questo il bilancio di un’attività della Gdf di Palermo. Il valore di vendita al dettaglio della merce sequestrata ammonta a oltre 2 milioni di Euro. In particolare, i militari delle Compagnie di Partinico e Palermo-Punta Raisi, nel corso di ordinaria attività di perlustrazione e controllo del territorio, e in due distinte operazioni, hanno fermato due soggetti entrambi destinatari di spedizioni dall’estero.

Durante la fase del controllo, in tutti e due i casi, è stato verificato il contenuto della spedizione al cui interno è stata trovata marijuana complessivamente per circa 6,5 kg sotto forma di infiorescenze già lavorate.I destinatari sono risultati rappresentanti legali di ditte operanti nel settore della coltivazione legale di canapa. Durante le successive perquisizioni, svolte anche presso le rispettive aziende, a cui hanno partecipato anche le unità cinofile del Corpo, sono stati ritrovati, stipati in celle a temperatura controllata, complessivamente circa 400 kg di infiorescenze di marijuana lavorate e irregolarmente detenute. Una parte delle sostanze è risultata essere riconducibile a un terzo soggetto coltivatore di canapa, anch’egli denunciato.Pertanto, sia i rappresentanti legali delle aziende, destinatari della sostanza, che i mittenti delle spedizioni sono stati denunciati per importazione e/o lavorazione di sostanze stupefacenti.