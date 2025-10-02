Sgominata banda di narcos, 10 arresti

I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno smantellato un’associazione dedita al traffico di droga tra Bagheria, Palermo e Termini Imerese, eseguendo dieci misure cautelari in carcere nei confronti di altrettante persone.Le indagini, condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bagheria tra ottobre 2022 e giugno 2023, hanno accertato che a gestire il business fosse un trentenne locale con precedenti per spaccio, che coordinava pusher, corrieri e spartizione delle piazze di spaccio, monitorando anche il tipo di sostanza da vendere. L’incasso stimato della piazza era di circa 1.000 euro al giorno.

Durante l’operazione, uno dei destinatari dell’ordinanza è stato arrestato in flagranza di reato con 22 grammi di crack e 2.236 euro in contanti, mentre in precedenza un altro pusher era stato trovato in possesso di 45 grammi di crack suddivisi in 164 dosi.L’attività investigativa ha incluso intercettazioni, appostamenti e monitoraggi delle piazze di spaccio, permettendo di documentare riunioni operative e rendicontazioni delle vendite.