Palermo

Sicilia, è morto il fratello del presidente della Regione Schifani

Rosario Schifani, 78 anni, fratello del Presidente della Regione siciliana, era professore di Elettrotecnica all'Università degli Studi di Palermo

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Come apprende l’Adnkronos, è morto a Palermo Rosario Schifani, 78 anni, fratello del Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. Professore ordinario di Elettrotecnica presso l’Università degli Studi di Palermo, Rosario Schifani, accanto al quarantennale impegno didattico ha svolto ampia attività di ricerca con numerose pubblicazioni internazionali che hanno consentito al Laboratorio Dielettrici, da lui realizzato presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, di essere conosciuto in ambito europeo.

