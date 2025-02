Sorpresa in casa con 5.000 pillole anfetamina e 24 kg tra cocaina ed eroina: arrestata

Cinquemila pillole di anfetamina per un peso di 4,7 chilogrammi; 14 chilogrammi di cocaina; 10 chilogrammi di eroina: il tutto e’ venuto fuori dall’arresto di una 33enne nigeriana operato dai ‘falchi’ della squadra mobile di Palermo. La donna, li aveva in un una casa nel quartiere Oreto, alla quale gli agenti sono arrivati sospettando che li’ vi fosse uno degli snodi della filiera dello spaccio nel vicino quartiere di Ballaro’. Nell’appartamento c’erano anche materiale per il confezionamento e bilancini di precisione.La donna risulta reclusa in stato di arresto ed indagini sono in corso per risalire a destinatari dello stupefacente.