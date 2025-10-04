Palermo

Sorpresi a rubare infissi in istituto assistenza, 3 arresti

L'intervento ha consentito di bloccarli sul posto e di recuperare l'intera refurtiva

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Palermo hanno arrestato tre persone di 40, 36 e 34 anni sorprese mentre rubavano infissi dall’istituto di assistenza regionale “Principe di Palagonia e Conte di Ventimiglia”, attualmente sottoposto ad amministrazione straordinaria.

I militari li hanno notati mentre smontavano e caricavano su un mezzo alcuni infissi dell’edificio. L’intervento ha consentito di bloccarli sul posto e di recuperare l’intera refurtiva. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto per i tre indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Politica allo sbando e Comune sotto scacco: chi ci salverà?
Palermo

Sorpresi a rubare infissi in istituto assistenza, 3 arresti
Caltanissetta

Girava in auto con una pistola carica, arrestato
Cultura

Gli oggetti di scena di Simone Valsecchi negli spazi del Museo Griffo
santo stefano quisquina

Santo Stefano Quisquina, proseguiranno i lavori per la realizzazione del pozzo Monnafarina
Catania

In possesso di materiale pedopornografico, 3 arresti