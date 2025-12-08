Sorpresi in auto con la droga: due arresti

I Carabinieri della Compagnia di Lercara Friddi, durante i servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere con particolare attenzione allo spaccio della droga, hanno arrestato due palermitani di 47 e 51 anni, con precedenti specifici, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’accertamento è avvenuto a Castronovo di Sicilia dove la gazzella dei militari percorrendo la strada statale 189, ha incrociato una vettura con a bordo i due indagati. Alla vista della macchina dei Carabinieri, i due uomini hanno aumentato repentinamente la velocità, particolare che non è sfuggito ai tutori dell’ordine.

Bloccati dopo pochi istanti, entrambi i palermitani si sono dimostrati sin da subito nervosi e poco inclini a collaborare e, la perquisizione personale e veicolare cui sono stati sottoposti, ha eliminato ogni dubbio.

All’interno del pianale lato passeggero in una intercapedine appositamente creata, i militari hanno rinvenuto 50 grammi di crack già suddivisa in dosi.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato gli arresti.

Contestualmente in altra attività di controllo alla circolazione stradale sempre sull’asse viario SS 189, l’esito di una verifica, è stata la segnalazione alla Prefettura di Palermo quali assuntori di sostanza stupefacente, di altri tre palermitani di età compresa tra i 20 e i 25 anni trovati in possesso di modica quantità di hashish.

Questi interventi evidenziano l’impegno costante delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico delle sostanze stupefacenti e la necessità di un’azione coordinata per garantire la sicurezza delle comunità loro assegnate.