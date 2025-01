Spaccio di droga a Ballarò, arrestati padre e figlio

Due uomini, padre e figlio, di 48 e 18 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia Palermo Piazza Verdi per spaccio di droga nel quartiere Ballarò. I militari hanno notato i due uomini uscire dalla propria casa, nei pressi di un istituto di formazione frequentato da molti ragazzi, con in mano un contenitore in vetro che hanno poi nascosto in un pozzetto di ispezione delle fibre ottiche.

Al suo interno c’erano 240 grammi di hashish, già suddivisa in dosi e pronta per la vendita al dettaglio nonché un bilancino di precisione. Nell’appartamento degli indagati i carabinieri hanno trovato anche altro materiale per il confezionamento della droga. Per il padre il gip ha disposto gli arresti domiciliari, mentre per il 18enne la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.