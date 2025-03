Tenta di strangolare la mamma, arrestato 30enne

I carabinieri della stazione di Montelepre con i colleghi della sezione radiomobile della compagnia di Partinico, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 30enne romeno, accusato di tentato omicidio della propria madre. L’aggressione è avvenuta in casa. La vittima, una donna di 50 anni, durante una lite, sarebbe stata aggredita dal figlio che avrebbe tentato di strangolarla.

La donna ha reagito ed è riuscita a divincolarsi, a fuggire fuori di casa e a rifugiarsi in un bar. I clienti l’hanno soccorsa e hanno chiamato i carabinieri. La madre, portata in ospedale e Partinico, ha raccontato quanto successo ai militari. Le prime indagini hanno confermato il racconto e poche ore dopo è stato rintracciato e fermato il figlio. Il gip di Palermo ha disposto la custodia cautelare in carcere.