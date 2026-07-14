Trovate armi, munizioni e droga in un box in lamiera
Le armi sono tuttora al vaglio dei poliziotti della Scientifica che le stano sottoponendo ad accertamenti di natura balistica
Stretta della Polizia di Stato sul traffico di armi e droga in ambito cittadino a Palermo. Sotto la lente d’ingrandimento un normalissimo box in lamiera nel cuore dello Sperone, in piazza Ignazio Calona a Palermo, a disposizione notte e giorno della criminalità, storicamente attiva nel quartiere, su strada ed al bisogno. Il rinvenimento con sequestro è frutto della meticolosa attività di osservazione dei poliziotti della sezione ”Investigativa” del Commissariato di P.S. ”Brancaccio” che, in quell’area, ha registrato movimenti sospetti nel corso dell’ultimo periodo.
Tale intuizione si è tradotta in un vero e proprio elemento d’indagine che ha fatto scattare il blitz che ha portato, nel corso della perquisizione, al rinvenimento di un mini-arsenale: Una pistola Beretta parzialmente artefatta; una pistola Beretta semiautomatica, modello 950, cal. 6,35 con relativo caricatore contenente 4 cartucce; un manufatto balistico, avente sembianze di ”penna ad inchiostro”; un fucile a pompa con matricola abrasa e 2 cartucce, cal. 12; 38 cartucce cal.6.35, 90 cartucce cal 12; numerosi proiettili ”357 Magnum”; 16 panetti di hashish per peso complessivo di 1,6 kg; 6 panetti di hashish con il logo di una nota ditta di spedizione, aventi peso di 514 grammi; 295 dosi di hashish confezionate per un peso di 342 grammi; 425 dosi di cocaina / crack per un peso complessivo d 88 grammi.
I poliziotti hanno immediatamente attivato la procedura che ha visto collaborare i colleghi del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica. I controlli effettuati sullo stupefacente a seguito di esame Narcotest hanno fornito riscontri positivi in relazione ai principi attivi dei cannabinoidi e della cocaina. Le armi sono tuttora al vaglio dei poliziotti della Scientifica che le stano sottoponendo ad accertamenti di natura balistica, biologica e dattiloscopica allo scopo di verificare, non soltanto se e quando abbiano già sparato ma anche chi le abbia maneggiate.