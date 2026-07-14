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Appicca incendio in campagna e viene divorato dalle fiamme: morto un uomo

La tragedia si è consumata mentre l’area rurale era interessata da un rogo di sterpaglie

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un uomo – Vito Puleo – ha perso la vita a Marsala, in contrada Paolini, non lontano dall’ex cementificio. La tragedia si è consumata mentre l’area rurale era interessata da un rogo di sterpaglie.

Stando a una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo avrebbe appiccato personalmente le fiamme che poi gli sarebbero risultate fatali. L’incendio, partito nella zona di campagna, si sarebbe rapidamente trasformato in una trappola mortale per la vittima.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme agli agenti della Polizia e al personale del 118, giunto per prestare soccorso. Le squadre stanno lavorando per definire con esattezza la dinamica dei fatti

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