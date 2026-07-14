Cultura

“Nenni e l’arrivo del signor Piccolomini”, a Favara si presenta il libro di Valentina Oliveri

L'incontro si propone di incentivare una maggiore consapevolezza sui temi dell'autismo e dell'autonomia quotidiana delle persone neurodivergenti

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il prossimo 19 luglio, alle ore 19.00, presso la Villa Ambrosini di Favara (Ag), avrà luogo la presentazione del libro dal titolo “Nenni e l’arrivo del signor Piccolomini” scritto da Valentina Oliveri. Seguirà un dibattito sulle neurodivergenze, condotto  dalle dottoresse Ilenia Rizzo, psicologa e analista del comportamento, e Concetta Mantisi, pedagogista. Interverranno anche il sindaco di Favara Antonio Palumbo, l’assessore Laura Mossuto e il giornalista Gabriele Terranova. L’incontro, patrocinato dal Comune di Favara e dal PD Favara, si propone di incentivare una maggiore consapevolezza sui temi dell’autismo e dell’autonomia quotidiana delle persone neurodivergenti.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Asp di Agrigento, in arrivo un commissario straordinario dopo il terremoto giudiziario 
Apertura

Perde il controllo dell’auto e finisce in una scarpata: morta 44enne
Agrigento

Rompono sigilli di locale sequestrato e minacciano il vigile: denunciati
Apertura

Picchiato nei pressi di un locale a Palma di Montechiaro, 35enne in ospedale 
di Giuseppe Castaldo

L’operaio morto nel cantiere del viadotto Morandi, si indaga per omicidio colposo 
banner italpress istituzionale banner italpress tv