“Nenni e l’arrivo del signor Piccolomini”, a Favara si presenta il libro di Valentina Oliveri

Il prossimo 19 luglio, alle ore 19.00, presso la Villa Ambrosini di Favara (Ag), avrà luogo la presentazione del libro dal titolo “Nenni e l’arrivo del signor Piccolomini” scritto da Valentina Oliveri. Seguirà un dibattito sulle neurodivergenze, condotto dalle dottoresse Ilenia Rizzo, psicologa e analista del comportamento, e Concetta Mantisi, pedagogista. Interverranno anche il sindaco di Favara Antonio Palumbo, l’assessore Laura Mossuto e il giornalista Gabriele Terranova. L’incontro, patrocinato dal Comune di Favara e dal PD Favara, si propone di incentivare una maggiore consapevolezza sui temi dell’autismo e dell’autonomia quotidiana delle persone neurodivergenti.