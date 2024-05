Trovato morto con fascetta al collo Angelo Onorato, marito dell’eurodeputata Donato

È sempre più concreta l’ipotesi che Angelo Onorato sia stato ucciso. Il marito dell’eurodeputata Francesca Donato è stato trovato poco prima delle 14.30 privo di vita nell’abitacolo della sua auto, una Range Rover di colore verde, ancora con la cintura di sicurezza allacciata, una fascetta da elettricista di colore bianco stretta al collo. Secondo gli investigatori della Squadra Mobile di Palermo, guidata da Marco Basile, è molto probabile che un’altra persona abbia stretto la stringa di plastica al collo dell’architetto, titolare di due negozi di arredamento. Il Procuratore aggiunto di Palermo Ennio Petrigni è arrivato sul posto in cui è stato trovato senza vita Angelo Onorato, il marito della eurodeputata Francesca Donato (Dc). Il magistrato interpellato dall’Adnkronos si è limitato a dire che “sta indagando la Squadra mobile e la Polizia scientifica sta facendo i rilievi, altro non posso dire”. Petrigni è sul posto con la pm di turno.

Gli inquirenti hanno trovato la porta posteriore del Suv socchiusa, segno che qualcuno potrebbe essere salito nei sedili posteriori del fuoristrada. L’ipotesi che Onorato si sia infilato la fascetta dalla testa è altamente improbabile perché il suo diametro massimo (alla massima apertura) è inferiore a quello della testa.Gli specialisti della polizia scientifica stanno analizzando ogni traccia nell’auto e nella zona attorno al veicolo che è stata subito recintata. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato il corpo di Onorato riverso in avanti.

Sulla camicia all’altezza del torace una vistosa macchia di sangue che, con ogni probabilità, è fuoriuscito dalla bocca dopo il soffocamento. Questo in un primo momento avrebbe fatto pensare a un colpo di pistola al cuore ma sul corpo di Onorato non ci sono ferite compatibili con un colpo d’arma da fuoco. Anche la moglie Francesca Donato ha dato l’allarme alla centrale del numero unico per le emergenze, segnalando che il gps dell’auto del marito era ferma da ore in quel punto della bretella di viale Regione Siciliana.