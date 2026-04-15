Palermo

Vigilessa in pensione trovata senza vita in casa: era morta da un mese

Giuseppina Todaro, vigilessa in pensione della Polizia municipale di Palermo, è stata trovata morta nella sua villetta a Carini

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

Una donna di 67 anni, Giuseppina Todaro, vigilessa in pensione della Polizia municipale di Palermo, è stata trovata morta nella sua villetta a Carini, nel Palermitano. A dare l’allarme sono stati i suoi ex colleghi che non avevano più sue notizie da tempo. La morte, che sembra essere avvenuta per cause naturali, risalirebbe a circa un mese fa.

“Sono profondamente dispiaciuto per la prematura scomparsa della collega Giuseppina Todaro, ispettrice della sala operativa del comando di via Ugo La Malfa, in pensione, ritrovata senza vita nella sua abitazione di Carini – afferma il comandante della polizia municipale di Palermo Angelo Colucciello – Un dramma della solitudine che suscita amarezza. A quanti l’hanno conosciuta direttamente e ne hanno apprezzato la professionalità e la sua indimenticabile voce, va il mio più sincero cordoglio”.

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