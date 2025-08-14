Palma di Montechiaro

A Palma di Montechiaro inaugurato il sentiero della Malerba

Si tratta di un percorso naturalistico che conduce il visitatore tra flora, fauna e siti archeologici unici.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

E’ stato inaugurato ieri a Palma di Montechiaro il sentiero della Malerba, dove si trova anche il Punto di Osservazione Falcone. Si tratta di un percorso naturalistico che conduce il visitatore tra flora, fauna e siti archeologici unici. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del paesaggio palmese, con partenza dal Punto di Osservazione Falcone.

L’iniziativa è stata possibile grazie all’intervento dell’Assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino, presente alla manifestazione. Poi è stata messa in atto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Castellino con il super lavoro del consigliere comunale Tiziana Salamone che assieme al marito si sono spesi molto con l’ausilio anche del gruppo Agesci di Palma di Montechiaro.

