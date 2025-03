Biennale del Gattopardo, al via la mostra “Capolavori da leggere e da vedere”

Dopo circa due anni dal successo di «HOMODEUS. Il Dilemma dell’UomoDio», il Comune di Palma di Montechiaro, sotto la guida dell’attivo e costante Sindaco Stefano Castellino, coadiuvato da un team di solerti assessori e consiglieri, fra cui l’Assessore allo spettacolo Giuseppe Petrucci, ritorna sulle scene della grande arte contemporanea con «Capolavori da leggere e da vedere». Questo il titolo della Seconda Edizione della Biennale del Gattopardo, che verrà ospitata, dal 10 maggio all’8 giugno 2025, nel suggestivo Palazzo Ducale in via Karl Marx 7.

La mostra, curata dal Dott. Michele Citro — reduce, ultimamente, da importanti esperienze artistiche e culturali come “NO MASKS. The Real Reality Beyond the Social Filters” e “Futurismi Contemporanei” a Venezia, “Il Festival della Filosofia di Campobasso” ed il progetto d’arte sociale “Raffaello visita le carceri di Salerno” —, propone un inedito dialogo tra arte e letteratura, invitando 15 artisti, italiani e stranieri, ad interpretare visivamente capolavori della letteratura siciliana e mondiale.

In ordine alfabetico, gli artisti sono: Gianni Andolina con “Museo d’ombre” di Gesualdo Bufalino; Luigi Citarrella con “La metamorfosi” di Franz Kafka; Ignazio Fresu con “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa; Marco Manicardi con la “Genesi 3, 22”; MiTch Laurenzana con “Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde; Nathan French con “Frankenstein” di Mary Shelley; Giuseppe Negro e Lucia Boccalone con “Uno, Nessuno e Centomila” di Luigi Pirandello”; Emanuele Scuotto con “Il Vangelo secondo Matteo”; Terenzio Sonda con “Se questo è un uomo” di Primo Levi; Fernando Spano con “La morte a Venezia” di Thomas Mann; Filippo Tincolini con “Il mondo nuovo” di Aldous Huxley; Antonio Tropiano con le “Metamorfosi” di Ovidio; Carmelo Ventura con gli “Eretici” di Tomaso Montanari; e, infine, Aurora Zampaglione con “Il peso delle parole”.

Attraverso sculture, installazioni tradizionali e digitali, gli artisti daranno vita a una narrazione visiva che esplora le profondità dei testi letterari, offrendo al pubblico una nuova chiave di lettura. L’evento, inserito nel programma di «Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025», si propone di valorizzare il patrimonio culturale del territorio e di promuovere la sinergia tra diverse forme d’arte.

«Capolavori da leggere e da vedere» non sarà solo una mostra, ma un vero e proprio laboratorio culturale. In programma, numerosi eventi collaterali che coinvolgeranno operatori culturali, scuole, accademie e fondazioni del territorio: conferenze, convegni, simposi artistici e letterari, presentazioni di libri, letture pubbliche, spettacoli teatrali e workshop. Fra questi, degno di nota è il convegno del 7 giugno, in cui interverranno ospiti del calibro del Professore e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone, dei Professori Christian Frost e Jacek Ludwig Scarso della London Metropolitan University, dell’architetto e saggista Alfonso Tornitore e del visual designer MiTch Laurenzana.

Un’occasione unica per approfondire il legame tra arte e letteratura e per stimolare la creatività e la riflessione.

La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni, da sabato 10 maggio a domenica 8 giugno, dalle 10:30 alle 18:00; mentre le visite guidate per le Scuole e le Accademie sono previste già a partire dalle ore 09:00.

L’ingresso è GRATUITO.