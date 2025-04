Cocaina e 30 mila euro in contanti, condanna definitiva: arrestato palmese

Quattro anni, un mese e venti giorni di reclusione. Diventa definitiva la condanna nei confronti di un ventiquattrenne di Palma di Montechiaro per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo ha stabilito la Cassazione.

Gli agenti del commissariato hanno così arrestato il giovane, in esecuzione di un ordine di carcerazione. Il ventiquattrenne era stato fermato nel 2020, a margine di un’attività investigativa dei poliziotti, in possesso di 300 grammi di cocaina e 30 mila euro in contanti.