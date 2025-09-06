Palma di Montechiaro in festa: la Banda torna a emozionare con un concerto speciale

Stasera Sabato 6 settembre, alle ore 21:00, la comunità vivrà un nuovo appuntamento musicale d’eccezione con il concerto del Corpo Bandistico di Palma di Montechiaro, organizzato in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. del Rosario.

Dopo il successo dello scorso anno – un concerto magistrale che si trasformò in una vera apoteosi, coinciso con la celebrazione del 40° anniversario della fondazione dell’Associazione – la banda torna a esibirsi con un programma ricco e travolgente.

Il repertorio spazierà dal classico al contemporaneo: dalle pagine di Saverio Mercadante a composizioni moderne come Terra Vulcanica di Otto Schwarz e The Witch and the Saint di Steven Reineke. Non mancheranno brani che hanno fatto la storia della musica popolare, dalle atmosfere misteriose di Batman fino alla potenza trascinante di Sing Sing Sing di Benny Goodman, simbolo del jazz swing capace di infiammare il pubblico.

Un momento speciale sarà dedicato al maestro Nunzio Ortolano, con l’esecuzione di Omaggio a Gulda, testimonianza della vicinanza del Corpo Bandistico alle eccellenze musicali locali.

Per Palma di Montechiaro, il Corpo Bandistico non è soltanto un gruppo di musicisti: è un vero patrimonio culturale e identitario, capace di unire generazioni e di portare alto il nome della città in ogni occasione.

Questo concerto, inserito nel cartellone delle celebrazioni patronali, sarà dunque un evento che fonde festa, cultura e orgoglio comunitario.

Un appuntamento da non perdere questa sera alle 21.00.