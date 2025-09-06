Cultura

Palma di Montechiaro in festa: la Banda torna a emozionare con un concerto speciale

Per Palma di Montechiaro, il Corpo Bandistico non è soltanto un gruppo di musicisti: è un vero patrimonio culturale e identitario, capace di unire generazioni e di portare alto il nome della città in ogni occasione.

Pubblicato 22 minuti fa
Da Redazione

Stasera Sabato 6 settembre, alle ore 21:00, la comunità vivrà un nuovo appuntamento musicale d’eccezione con il concerto del Corpo Bandistico di Palma di Montechiaro, organizzato in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. del Rosario.

Dopo il successo dello scorso anno – un concerto magistrale che si trasformò in una vera apoteosi, coinciso con la celebrazione del 40° anniversario della fondazione dell’Associazione – la banda torna a esibirsi con un programma ricco e travolgente.

Il repertorio spazierà dal classico al contemporaneo: dalle pagine di Saverio Mercadante a composizioni moderne come Terra Vulcanica di Otto Schwarz e The Witch and the Saint di Steven Reineke. Non mancheranno brani che hanno fatto la storia della musica popolare, dalle atmosfere misteriose di Batman fino alla potenza trascinante di Sing Sing Sing di Benny Goodman, simbolo del jazz swing capace di infiammare il pubblico.

Un momento speciale sarà dedicato al maestro Nunzio Ortolano, con l’esecuzione di Omaggio a Gulda, testimonianza della vicinanza del Corpo Bandistico alle eccellenze musicali locali.

Per Palma di Montechiaro, il Corpo Bandistico non è soltanto un gruppo di musicisti: è un vero patrimonio culturale e identitario, capace di unire generazioni e di portare alto il nome della città in ogni occasione.
Questo concerto, inserito nel cartellone delle celebrazioni patronali, sarà dunque un evento che fonde festa, cultura e orgoglio comunitario.

Un appuntamento da non perdere questa sera alle 21.00.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Aggredisce e rapina coppia in casa, arrestato
Porto Empedocle

100 anni di Camilleri, il presidente Mattarella: “autore poliedrico, lascito e’ bagaglio prezioso”
Cultura

Palma di Montechiaro in festa: la Banda torna a emozionare con un concerto speciale
Agrigento

Ritardo diagnostico, nessuna responsabile medica di un otorino agrigentino 
Apertura

La morte di Giuseppe Vinti in un incidente, indagato l’amico che guidava l’auto 
Apertura

Ventenne morto in incidente, a Raffadali sarà lutto cittadino per Giuseppe Vinti 