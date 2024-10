Palma di Montechiaro, inaugurata la nuova Piazza Matteotti

È stata inaugurata ieri sera la nuova piazza Matteotti nel centro di Palma di Montechiaro. A pochi passi dal Comune e dal Monastero della città del Gattopardo, la nuova veste della piazza è stata svelata dal Sindaco Stefano Castellino alla presenza del Prefetto di Agrigento Filippo Romano e delle altre autorità civili e militari del circondario. Un progetto che vede la luce prima di tutti gli altri che contribuiranno a dare a Palma di Montechiaro un nuovo aspetto: più ordinato, più organizzato e sicuramente più vivibile. Come per Piazza Matteotti, anche in altre vie del centro storico sarà in vigore la Zona a Traffico Limitato che per alcune arterie sarà sperimentale in una prima fase.