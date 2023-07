Palma di Montechiaro, picchia la compagna e le frattura il naso 

Violenza in un appartamento a Palma di Montechiaro. Un trentaseienne è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate dopo aver picchiato la compagna, una coetanea, al culmine di una lite. L’uomo ha colpito più volte la donna, una trentasettenne, fratturandole il naso. Il tutto in piena notte davanti i tre figli minorenni.

La ragazza è stata ricoverata all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata con una prognosi di trenta giorni. Sul posto, dopo la segnalazione, sono intervenuti i carabinieri di Palma di Montechiaro che hanno inviato una relazione alla procura di Agrigento.