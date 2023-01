Palma di Montechiaro, senza patente scappa all’alt della polizia: denunciato 

Un diciottenne di Palma di Montechiaro è stato denunciato dagli agenti del locale commissariato per guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, sprovvisto di patente, non si è fermato all’alt imposto dai poliziotti sfrecciando per le vie della città del Gattopardo.

Ne è scaturito un inseguimento al termine del quale la Volante è riuscita a bloccare il ragazzo. Quest’ultimo, senza patente, era peraltro recidivo essendo già stato pizzicato alla guida di un’auto senza poterlo fare e per questo era stato anche multato con 5 mila euro. Nei guai finisce anche il padre del giovane, denunciato per incauto affidamento.

E sempre a Palma di Montechiaro gli agenti hanno denunciato un minorenne per porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Il ragazzino è stato sorpreso in possesso di un coltello durante un controllo e non ha saputo giustificarne il motivo.