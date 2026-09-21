Palma di Montechiaro si colora di gioia per la 4ª edizione della “Festa della Famiglia”

Domenica 20 settembre Piazza Giacomo Matteotti, si è trasformata in un grande spazio a misura di famiglia. Con la quarta edizione della Festa della Famiglia, Palma di Montechiaro ha vissuto una delle giornate più partecipate degli ultimi anni: migliaia di persone si sono susseguite tra giochi, gonfiabili e tante attività pensate per grandi e piccoli. A ingresso gratuito, la festa ha offerto giochi, gonfiabili, popcorn, zucchero filato, mascotte, gadget e animazione, colorando l’intera piazza e regalando alle famiglie qualche ora da trascorrere insieme, genitori accanto ai figli e nonni accanto ai nipoti. Proprio questo, spiegano gli organizzatori, è il cuore dell’iniziativa: creare occasioni reali in cui le famiglie possano semplicemente stare insieme e divertirsi.Alla manifestazione ha preso parte anche il sindaco Stefano Castellino, che ha portato il suo saluto alla cittadinanza e ha ringraziato quanti hanno reso possibile l’evento. Un ringraziamento reciproco, sottolineano i promotori, perché una festa di queste dimensioni nasce solo dalla collaborazione tra associazioni, chiesa e istituzioni, capaci di lavorare insieme per il bene della comunità. “Quest’anno abbiamo superato noi stessi”, commentano i pastori Davide e Veronica Cascio, insieme a tutti gli organizzatori.

“Vedere tante famiglie giocare insieme ai propri figli è ciò che ci rallegra di più. Continueremo a dire che Dio è il Dio delle famiglie: la famiglia è l’istituzione più importante che abbiamo, e va difesa ad ogni costo.” Dietro la riuscita della giornata, sottolineano i pastori, c’è il lavoro di tantissime persone che hanno dato molto più di quanto si veda: un’intera squadra tra organizzatori e volontari che ha reso possibile ogni dettaglio. La festa è infatti frutto dell’impegno di tutta la chiesa Parola della Grazia, insieme alle associazioni Outside e Gate. Gli stessi volontari fanno parte di queste comunità, a conferma di come la festa sia nata dal cuore di una grande famiglia che serve il territorio. Un plauso particolare va ai numerosi volontari giunti da Palermo, guidati dai pastori Pietro e Valentina Garonna, che con la loro dedizione hanno contribuito in modo decisivo alla riuscita della giornata. Archiviata con successo la quarta edizione, gli organizzatori guardano già al prossimo anno, con l’obiettivo di far crescere ancora una festa ormai diventata un punto di riferimento per le famiglie del territorio.”