Rissa di Carnevale a Palma di Montechiaro, ferito 20enne

Un ragazzo di 20 anni è stato aggredito e picchiato, durante i festeggiamenti di Carnevale a Palma di Montechiaro. Il ragazzo è finito nella mischia tra gruppi di persone mascherati che hanno innescato la lite che è finita con il trasferimento del giovane palmese in ospedale con varie ferite. Informate le forze di polizia il giovane per il momento non ha formalizzato nessuna denuncia a carico di ignoti. Altra rissa si è verificata nella vicina Ravanusa, dove una giovane di 16 anni è stata accoltellata a margine di una lita con una coetanea.