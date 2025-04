Utilizza contatore cessato ma senza allaccio abusivo, prosciolto 51enne 

Nessun allaccio abusivo o manomissione ma avrebbe utilizzato un contatore che sulla carta era cessato ma che in realtà continuava ad erogare energia elettrica. Una circostanza che, in assenza di aggravante ma soprattutto di querela di parte, ha tolto dai guai un cinquantunenne. L’imputato, difeso dall’avvocato Giuseppe Zucchetto, è stato infatti prosciolto dall’accusa di furto aggravato. Il giudice Katia La Barbera, accogliendo sia la richiesta dell’accusa che della difesa, ha disposto nei suoi confronti il non luogo a procedere. La vicenda risale all’aprile del 2022 a Palma di Montechiaro.

L’imputato – Irinel Negoita – era finito a processo perchè accusato di essersi allacciato abusivamente alla rete elettrica. La difesa è riuscita a dimostrare che l’uomo non avesse effettuato alcuna manomissione del contatore ma avrebbe beneficiato dell’energia elettrica da un contatore che risultava cessato soltanto sulla carta ma che in pratica continuava ad erogare. Per questo motivo è caduta l’aggravante ma, soprattutto, alla luce dell’assenza di querela di parte si è palesato (con la riforma Cartabia) la cosiddetta mancanza della condizione di procedibilità.