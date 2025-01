Vive in una struttura fatiscente, il Comune di Palma di Montechiaro si mobilita per aiutarlo

Da oltre sette mesi viveva insieme ai suoi tre cagnolini in un vecchio macello di conigli, struttura abbandonata e fatiscente, senza luce e acqua, nei pressi di Palma di Montechiaro. Dopo aver ricevuto la denuncia tramite social, Enrico Rizzi, noto animalista siciliano, si è subito attivato con gli organi preposti per cercare di capire le condizioni di salute dell’agrigentino Guglielmo Ventimiglia.

Immediatamente è scattata la macchina della solidarietà. Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, dopo aver inviato i servizi sociali, la polizia municipale, la protezione civile, ha trovato subito una sistemazione per l’uomo presso una casa famiglia sita a Marina di Palma.

“Ringrazio di cuore Enrico Rizzi per aver preso a cuore la mia storia. Ringrazio i sindaci e tutti quelli che si sono occupati di me, il mio amico per aver preso con sè i miei cagnolini. Forse dovevo chiedere aiuto prima, ora sono qui nella struttura che si stanno occupando di me. Davvero grazie a tutta la gente di Palma di Montechiaro per il grande cuore e per la solidarietà che mi hanno dimostrato”. Queste le parole dell’agrigentino, Guglielmo Ventimiglia, che in un video ha ringraziato tutti.