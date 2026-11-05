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Malore alla guida, 59enne messo in salvo dalla Polizia

Successivamente dopo aver ricevuto le cure in ospedale, l’uomo ha voluto abbracciarli, esprimendo tutta la sua gratitudine per il loro gesto salvavita.

Pubblicato 35 minuti fa
Da Redazione

Ha avvertito un forte dolore al petto mentre si trovava a bordo della sua auto al punto da non riuscire più a proseguire alla guida. In pochi minuti, l’uomo, un 59enne con pregresse patologie cardiache, è stato trovato in stato di semicoscienza dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti in suo soccorso.

I poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato che l’uomo presentava tutti i sintomi compatibili con un attacco cardiaco e, quindi, sin sono immediatamente attivati, operando secondo i protocolli previsti in queste circostanze, grazie alla specifica formazione in materia di primo soccorso.

Il tempestivo intervento dei poliziotti ha scongiurato conseguenze ben più gravi per il 59enne, che è stato assistito e monitorato, chiedendo l’invio sul posto di personale sanitario. Tuttavia, per scongiurare un possibile progressivo peggioramento delle condizioni di salute dell’uomo, i poliziotti hanno ritenuto necessario trasportarlo al Pronto Soccorso più vicino.

Giunti in ospedale, i poliziotti hanno affidato il 59enne ai sanitari per tutti gli accertamenti del caso.

La vicenda si è conclusa a lieto fine, dal momento che, a distanza di qualche settimana dall’intervento di soccorso in strada, il 59enne si è recato nella sede del Reparto Prevenzione Crimine chiedendo specificatamente di incontrare i poliziotti intervenuti in quella circostanza. L’uomo ha voluto abbracciarli, esprimendo tutta la sua gratitudine per il loro gesto salvavita. L’incontro ha suscitato in tutti una grande emozione, immortalata in una foto.

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