Politica

Acqua, La Rocca Ruvolo: “Priorità per usi potabili e agricoli dal bacino di Gammauta”

Lo dichiara la deputata di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, intervenendo sulla segnalazione inviata al Presidente della Regione Siciliana e agli assessori competenti dall’Associazione Liberi Agricoltori

Pubblicato 21 minuti fa
Da Redazione

“Condivido pienamente la richiesta avanzata dall’Associazione Liberi Agricoltori di Ribera in merito alla necessità di rivedere la concessione di 1000 litri al secondo di acqua dal bacino di Gammauta, attualmente destinata per usi industriali all’Enel. È arrivato il momento di dare piena attuazione al principio di priorità stabilito dalla legge, che pone gli usi potabili e agricoli davanti a quelli industriali”.

Lo dichiara la deputata di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, intervenendo sulla segnalazione inviata al Presidente della Regione Siciliana e agli assessori competenti dall’Associazione Liberi Agricoltori.

“I cambiamenti climatici e la crescente scarsità di risorse idriche – prosegue La Rocca Ruvolo – impongono una gestione più razionale e lungimirante dell’acqua. Non possiamo permettere che, mentre città e campagne dell’Agrigentino soffrono la sete, milioni di metri cubi d’acqua vengano utilizzati per scopi industriali e poi dispersi a mare, senza possibilità di riutilizzo.

La possibilità di utilizzare la bretella che collega la diga Gammauta alla diga Castello rappresenta una soluzione concreta e immediata per garantire riserve idriche sufficienti nei periodi di maggiore necessità. È una misura di buon senso che va sostenuta e attuata senza ulteriori ritardi. Mi farò portavoce di questa istanza nelle sedi istituzionali competenti – conclude La Rocca Ruvolo – affinché la Regione Siciliana valuti con urgenza la rimodulazione o la revoca della concessione in favore degli usi potabili e agricoli. L’acqua è un bene primario e deve essere gestita nell’interesse delle comunità e del nostro territorio”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 11/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

Apertura

Iacolino si difende: “Millanterie”. Il boss intercettato sulla tangente: “Non lo fa questo discorso..”
Apertura

Riforniva abusivamente acqua ad un condominio a Porto Empedocle, denunciato 
Apertura

I vescovi italiani propongono Rosario Livatino come patrono dei magistrati
Mafia

Il clan di Ortigia, chieste 5 condanne e un’assoluzione
Calcio

L’Atletico Canicattì alla conquista di Ancona per la Coppa Italia
Giudiziaria

La morte del maresciallo Lombardo, gip non archivia e dispone riesumazione del corpo
banner italpress istituzionale banner italpress tv