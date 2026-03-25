Acqua, La Rocca Ruvolo: “Priorità per usi potabili e agricoli dal bacino di Gammauta”

“Condivido pienamente la richiesta avanzata dall’Associazione Liberi Agricoltori di Ribera in merito alla necessità di rivedere la concessione di 1000 litri al secondo di acqua dal bacino di Gammauta, attualmente destinata per usi industriali all’Enel. È arrivato il momento di dare piena attuazione al principio di priorità stabilito dalla legge, che pone gli usi potabili e agricoli davanti a quelli industriali”.

Lo dichiara la deputata di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, intervenendo sulla segnalazione inviata al Presidente della Regione Siciliana e agli assessori competenti dall’Associazione Liberi Agricoltori.

“I cambiamenti climatici e la crescente scarsità di risorse idriche – prosegue La Rocca Ruvolo – impongono una gestione più razionale e lungimirante dell’acqua. Non possiamo permettere che, mentre città e campagne dell’Agrigentino soffrono la sete, milioni di metri cubi d’acqua vengano utilizzati per scopi industriali e poi dispersi a mare, senza possibilità di riutilizzo.

La possibilità di utilizzare la bretella che collega la diga Gammauta alla diga Castello rappresenta una soluzione concreta e immediata per garantire riserve idriche sufficienti nei periodi di maggiore necessità. È una misura di buon senso che va sostenuta e attuata senza ulteriori ritardi. Mi farò portavoce di questa istanza nelle sedi istituzionali competenti – conclude La Rocca Ruvolo – affinché la Regione Siciliana valuti con urgenza la rimodulazione o la revoca della concessione in favore degli usi potabili e agricoli. L’acqua è un bene primario e deve essere gestita nell’interesse delle comunità e del nostro territorio”.