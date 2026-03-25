Mafia, il processo alla nuova cupola di Cosa nostra catanese: 26 condanne

Oltre 200 anni di reclusione per 26 imputati, con pene comprese tra un anno e sei mesi e venti anni di reclusione, due non luoghi a procedere per difetto di notifica e un’assoluzione. E’ la sentenza emessa dal gup Maria Ivana Cardillo del processo, celebrato col rito abbreviato, nato dall’operazione Ombra del 2024 della squadra mobile della Questura sulla nuova cupola di Cosa nostra a Catania. Il boss ‘ombra, Francesco Russo, che ha dato il nome all’inchiesta, è stato condannato a 16 anni di reclusione.

Secondo l’accusa sarebbe diventato il capo succedendo a Francesco Napoli, arrestato nel 2022, e condannato a 18 anni e 8 mesi. La pena maggiore è stata comminata a Daniele Strano, ritenuto il capo della squadra della stazione, che è stato condannato a 20 anni di reclusione. Queste le condanne: Daniele Strano 20 anni, Francesco Napoli 18 anni e 8 mesi, Mario Ercolano 17 anni e 9 mesi, Francesco Russo 16 anni, Salvatore Mirabella 15 anni e un mese, Alessandro Ruggeri 13 anni e 4 mesi, Salvatore Iudicello 12 anni, Alfio Minnella 11 anni e 9 mesi, Benedetto Zucchero 11 anni e 1 mese, Angelo Castorina 10 anni, Salvatore Ercolano 10 anni, Carmelo Fazio 10 anni, Angelo Arena 8 anni e 8 mesi, Letterio Barresi 8 anni, Giuseppe Amato 8 anni, Stefano Platania 7 anni, Cristian Paternò 7 anni, Salvatore Ettore Pandetta 5 anni e 4 mesi, Valerio Emanuele Pelleriti 5 anni e 2 mesi, Sebastiano Ercolano 5 anni, Salvatore Assinnata 5 anni, Salvatore Fazio 4 anni e 7 mesi, Benito Alberto Privitera 4 anni, Francesco Tudisco 4 anni e 8 mesi, Diego Russo 4 anni, Concetto Salvatore Di Raimondo 1 anno e 6 mesi. Il gup ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di Giacomo Floriddia e Paolo Venuti per difetto di querela, e ha assolto Vincenzo Bontà. Il giudice ha indicato in 90 giorni il termine per il deposito delle motivazioni della sentenza.