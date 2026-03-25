Apertura

I vescovi italiani propongono Rosario Livatino come patrono dei magistrati

La Conferenza episcopale italiana ha deciso di sostenere la proposta di proclamare il Beato Rosario Livatino patrono dei magistrati.

Pubblicato 11 minuti fa
Da Redazione

La Conferenza episcopale italiana ha deciso di sostenere la proposta di proclamare il Beato Rosario Livatino patrono dei magistrati. Dopo l’approvazione del Consiglio permanente, la richiesta sara’ valutata dalla prossima Assemblea generale dei vescovi e, in seguito, sottoposta al Dicastero per il Culto divino e la disciplina dei sacramenti per la conferma definitiva. I presuli hanno evidenziato come il messaggio di Livatino resti di grande attualita’, ricordando che il giovane giudice fu assassinato nel 1990 da esponenti mafiosi mossi dall’odio verso la sua fede e il suo impegno per la giustizia.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 11/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

Apertura

Iacolino si difende: “Millanterie”. Il boss intercettato sulla tangente: “Non lo fa questo discorso..”
Apertura

Riforniva abusivamente acqua ad un condominio a Porto Empedocle, denunciato 
Apertura

I vescovi italiani propongono Rosario Livatino come patrono dei magistrati
Mafia

Il clan di Ortigia, chieste 5 condanne e un’assoluzione
Calcio

L’Atletico Canicattì alla conquista di Ancona per la Coppa Italia
Giudiziaria

La morte del maresciallo Lombardo, gip non archivia e dispone riesumazione del corpo
banner italpress istituzionale banner italpress tv