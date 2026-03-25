I vescovi italiani propongono Rosario Livatino come patrono dei magistrati

La Conferenza episcopale italiana ha deciso di sostenere la proposta di proclamare il Beato Rosario Livatino patrono dei magistrati. Dopo l’approvazione del Consiglio permanente, la richiesta sara’ valutata dalla prossima Assemblea generale dei vescovi e, in seguito, sottoposta al Dicastero per il Culto divino e la disciplina dei sacramenti per la conferma definitiva. I presuli hanno evidenziato come il messaggio di Livatino resti di grande attualita’, ricordando che il giovane giudice fu assassinato nel 1990 da esponenti mafiosi mossi dall’odio verso la sua fede e il suo impegno per la giustizia.