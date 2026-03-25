Apertura

Riforniva abusivamente acqua ad un condominio a Porto Empedocle, denunciato 

Sorpreso un 58enne, residente a Favara, intento a rifornire una cisterna condominiale senza essere in possesso delle necessarie autorizzazioni per il trasporto e la distribuzione di acqua

Pubblicato 10 minuti fa
Da Redazione

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla tutela della salute pubblica, i Carabinieri della Stazione di Porto Empedocle hanno individuato un’attività di rifornimento idrico effettuata abusivamente a favore di un condominio del centro cittadino. Nel corso degli accertamenti, i militari dell’Arma hanno sorpreso un 58enne, residente a Favara, intento a rifornire una cisterna condominiale senza essere in possesso delle necessarie autorizzazioni per il trasporto e la distribuzione di acqua destinata al consumo umano.

L’attività ispettiva è stata svolta con la collaborazione di personale dell’A.S.P. di Agrigento, che ha provveduto al campionamento dell’acqua. Gli esiti delle analisi hanno evidenziato, all’interno dell’autocisterna utilizzata per il trasporto, la presenza di una carica batterica superiore ai limiti consentiti, rendendo l’acqua non idonea al consumo umano. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento per le violazioni riscontrate in materia sanitaria e di approvvigionamento idrico destinato al consumo umano.

Il rispetto delle normative e delle procedure sanitarie risulta fondamentale per la tutela della salute dei cittadini. L’utilizzo di fonti non controllate e di mezzi non sottoposti a regolare sanificazione può infatti esporre la popolazione a concreti rischi per la salute, oltre a comportare onerosi interventi di bonifica delle condutture e delle cisterne. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, al fine di prevenire situazioni di irregolarità e di pericolo per la salute pubblica.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 11/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

Apertura

Iacolino si difende: “Millanterie”. Il boss intercettato sulla tangente: “Non lo fa questo discorso..”
Apertura

Riforniva abusivamente acqua ad un condominio a Porto Empedocle, denunciato 
Apertura

I vescovi italiani propongono Rosario Livatino come patrono dei magistrati
Mafia

Il clan di Ortigia, chieste 5 condanne e un’assoluzione
Calcio

L’Atletico Canicattì alla conquista di Ancona per la Coppa Italia
Giudiziaria

La morte del maresciallo Lombardo, gip non archivia e dispone riesumazione del corpo
banner italpress istituzionale banner italpress tv