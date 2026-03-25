Palma di Montechiaro

Palma di Montechiaro, 23enne viene urtata e ferita da un pirata della strada: caccia al Suv bianco

I carabinieri stanno passando al setaccio tutte le telecamere presenti nella zona del lungomare Todaro

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Una donna è stata urtata da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso. La vittima, di 23 anni, di Palma di Montechiaro, ha subito lesioni di una certa gravità ed è stata portata in ospedale dalle amiche e dal fidanzato per ricevere le cure mediche. La donna, successivamente si è recata presso la caserma dei Carabinieri di Palma di Montechiaro per denunciare il fatto.

La giovane, in compagnia delle amiche, si trovava presso il lungomare Todaro quando veniva urtata da un Suv bianco e poi finiva a terra. Una manciata di minuti che non gli hanno permesso di prendere il numero di targa del veicolo. I militari, stanno lavorando per raccogliere prove e testimonianze per identificare l’automobilista che si è dato alla fuga; si sta passando al setaccio delle telecamere presenti nella zona.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 11/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

Mafia

Mafia, il processo alla nuova cupola di Cosa nostra catanese: 26 condanne
Caltanissetta

Frana di Niscemi, sentiti ex dirigenti della Protezione civile D’Urso e Foti
Palma di Montechiaro

Palma di Montechiaro, 23enne viene urtata e ferita da un pirata della strada: caccia al Suv bianco
Apertura

Iacolino si difende: “Millanterie”. Il boss intercettato sulla tangente: “Non lo fa questo discorso..”
Apertura

Riforniva abusivamente acqua ad un condominio a Porto Empedocle, denunciato 
Apertura

I vescovi italiani propongono Rosario Livatino come patrono dei magistrati
banner italpress istituzionale banner italpress tv