Adriano Barba (FdI): “Da Renzi solo slogan, non ha fatto nulla per Agrigento”

“Se il Governo Renzi avesse fatto solo metà delle opere avviate dal Governo Meloni per Agrigento e la Sicilia, oggi non ci sarebbe stato bisogno della sua propaganda per ricordare alla comunità Agrigentina come uscire dall’isolamento. Per la prima volta il Governo della Premier ha avviato l’iter e stanziato i fondi necessari per la realizzazione dell’aeroporto, ha concluso il più ingente accordo sui fondi di sviluppo e coesione destinato alla Sicilia per quasi 10 miliardi, ha accelerato la realizzazione di opere autostradali strategiche per Agrigento ed ha posto l’attenzione proprio su Agrigento grazie al riconoscimento della stessa a Capitale Italiana della Cultura. Renzi piuttosto che ironizzare sui tombini e l’abbigliamento del ministro della cultura, pensi alle sue responsabilità nei confronti di Agrigento. Gli Agrigentini si sarebbero aspettati da Renzi un racconto diverso, magari fondato sul segnale che il suo governo ha lasciato ad Agrigento ma, evidentemente, non avendo lasciato traccia del suo mandato per la nostra terra ha fatto la cosa più semplice che un politico ormai privo di contenuti riesce a fare, ovvero attaccare il Governo di cui è opposizione facendosi suggerire i contenuti dai soliti riferimenti agrigentini che continuano a mostrare al mondo le cose che non vanno piuttosto che pensare a cosa fare di buono per Agrigento. Una politica dello slogan rispetto a chi, come il Governo Meloni, risponde con progetti capaci di fare uscire davvero Agrigento e la Sicilia dall’isolamento cui i tanti governi del recente passato, compreso quello a guida Renzi, l’avevano destinata”, questo il commento del Presidente provinciale di FdI, Adriano Barba, sulla visita di Matteo Renzi ad Agrigento.