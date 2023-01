Agrigento, approvato atto indirizzo per realizzare parco giochi in zona balneare

“Investiamo sull’inclusione e l’aggregazione sociale tra i più piccoli, realizzando un parco giochi inclusivo in una zona molto frequentata da tutti i bambini della città (ed anche dai turisti): la zona balneare.” A dirlo è la consigliera comunale Roberta Zicari.

“Ringrazio tutto il Consiglio Comunale per essersi così determinato ieri sera ed aver approvato un atto di indirizzo che impegna l’Amministrazione Attiva a realizzare con l’ultima annualità (2023) dei fondi messi a disposizione dal Ministero, un parco giochi inclusivo nella zona balneare. Le precedenti annualità erano state utilizzate per le frazioni di Giardina e Montaperto. Ringrazio l’Assessore Principato per il lavoro che svolgerà per raggiungere velocemente questo obiettivo. Mi auguro, inoltre, che il Ministero proroghi questa misura cosicché si possa procedere con la realizazzione di un parco giochi inclusivo in ogni quartiere/frazione della città.” conclude Zicari.