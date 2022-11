Agrigento, il consigliere Mario Fontana aderisce a Forza Italia

Il consigliere comunale di Agrigento, Mario Fontana, aderisce a Forza Italia. Fontana, figlio dell’ex presidente della provincia Enzo, lascia così la Lega a cui aveva aderito nel marzo 2021. “Dopo un lungo periodo di riflessione, già da qualche mese ho maturato la convinzione di aderire al partito di Forza Italia condividendone le linee politiche nazionali, regionali e locali. A tal proposito vorrei ringraziare il Vice Coordinatore Regionale On. Riccardo Gallo, la Coordinatrice Provinciale On. Margherita La Rocca Ruvolo nonché i colleghi consiglieri di Forza Italia Giovanni Civiltà, Carmelo Cantone e Simone Gramaglia per aver mostrato in più occasioni grande disponibilità ed affetto per la mia adesione al partito che oggi rappresenta ancor di più il partito dei moderati”. Così commenta il Consigliere Comunale di Agrigento, Mario Fontana, la sua adesione a Forza Italia.