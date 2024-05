Agrigento, il gruppo Dc: “Bisogna rilanciare il Parco Icori”

“Ieri pomeriggio Parco Icori ha subito un piccolo incendio. L’ incendio è stato velocemente spento grazie all’intervento della squadra del corpo forestale della regione Siciliana e del dipartimento della protezione civile con le squadre di Raffadali, Camastra e Sant’Angelo Muxaro a cui va il nostro più sentito grazie, ma adesso serve accendere un faro su questa importante struttura per troppo tempo dimenticata.” Lo scrive in una nota il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana.

“L’ anfiteatro all’interno del Parco deve essere recuperato e messo a servizio della città – spiegano i democristiani – soprattutto nell’anno di capitale della cultura. Chiediamo all’ Amministrazione Attiva di illustrare in un Consiglio Comunale aperto la strategia che vuole porre in essere per il recupero ed il rilancio del Parco. Tra la tassa di soggiorno, i soldi che il Parco Archeologico deve destinare ad Agrigento come percentuale dello sbigliettamento, i fondi in arrivo come sito UNESCO e i finanziamenti in arrivo per Capitale delle Cultura, non ci sono più scuse per procrastinare gli interventi necessari al ripristino del Parco”.