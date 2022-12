Agrigento, si è dimesso l’assessore Francesco Picarella

Francesco Picarella, assessore al comune di Agrigento, si è dimesso questa mattina. Picarella ha inviato una lettera protocollata al sindaco Miccichè.

“Assolutamente motivi personali e professionali, sono sempre a disposizione della città e del Sindaco”, ci riferisce Francesco Picarella.

In giunta da due anni ha ricoperto gli incarichi con deleghe di sviluppo economico, promozione del territorio, tutela delle tradizioni, commercio, industria, agricoltura, artigianato e mercati, piano per il commercio, sportello unico per le imprese, eventi cittadini di promozione economica settoriale, turismo e Polizia Locale.

Il testo della lettera:

“Gentilissimo Sindaco, mi duole comunicare le dimissioni dall’incarico di assessore.

La ringrazio per avermi dato la possibilità di fare questa esperienza, per la fiducia, la stima e la lealtà profusa nei miei riguardi, assolutamente ricambiata, stima e fiducia che rimarrà tale anche in futuro.

In questi due anni ho sempre cercato di svolgere al meglio il compito che mi ha assegnato in settori amministrativi particolarmente delicati.Oggi devo purtroppo chiudere questa esperienza e rassegnare le dimissioni per ragioni strettamente personali e professionali che rendono non più possibile il mio impegno amministrativo. La prego di voler estendere il mio ringraziamento a tutti i colleghi di Giunta, al Presidente del Consiglio comunale e a tutti i consiglieri comunali, nonché al segretario generale, ai dirigenti e a tutta la struttura. Con ognuno ho avuto rapporti di grande correttezza e collaborazione nell’esclusivo interesse della città e dei cittadini. Auguro a tutti di proseguire con successo questa esperienza política. Sono certo che con lei alla guida questa amministrazione saprà raggiungere i risultati prefissati nel solo ed esclusivo interessa della città e degli agrigentini.”

Le dichiarazioni del Sindaco Miccichè:

“A nome mio e della giunta ho ringraziato l’assessore Picarella per la passione e la riconosciuta lealtà con cui ha svolto, fin dal primo giorno, il non facile compito di assessore allo sviluppo economico, alla promozione del territorio e alla polizia municipale. Rinnovo pubblicamente la mia gratitudine, a Francesco Picarella”