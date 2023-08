Agrigento2025, sindaco chiede al Prefetto di far parte del Cda della Fondazione

“Il successo della proclamazione di Agrigento a capitale Italiana della cultura 2025 costituisce un’opportunità di crescita per la nostra Città e la provincia intera. Trasformare tale opportunità in risultati concreti per lo sviluppo del territorio dipende dalla capacità di tutti gli attori coinvolti di anteporre l’obiettivo generale ai piccoli interessi personali o di parte. Lo statuto approvato dalla Giunta comunale, dopo un lungo esame degli uffici competenti e dopo avere consultato anche il Ministero della Cultura, sarà esaminato e definitivamente approvato dal Consiglio Comunale, organo sovrano della vita democratica della nostra Città.

L’unico soggetto responsabile della candidatura a capitale italiana della cultura e della realizzazione del progetto è il Comune di Agrigento. E’, quindi, l’amministrazione comunale ad assumere la responsabilità delle decisioni sulla governance del progetto coinvolgendo altri soggetti con il ruolo di socio fondatore o di partecipazione. Le scelte ad oggi effettuate e approvate dalla Giunta di governo in merito alla Fondazione Agrigento 2025 sono state tutte indirizzate a garantire l’efficacia e l’efficienza delle azioni future attraverso: la capacità di indirizzo politico da parte dell’amministrazione comunale; il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti che vorranno contribuire alla realizzazione del progetto; la capacità tecnico-professionale necessaria alla realizzazione delle attività.

Il rispetto delle regole di trasparenza nella gestione della cosa pubblica attraverso una condotta che nell’etica e nella morale trova fondamento, caratterizzano il mio essere cittadino ancor prima che la mia funzione di Sindaco a servizio della comunità. Con tale spirito e consapevolezza ho chiesto al Prefetto, Sua Eccellenza dr Filippo Romano, di voler fare parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Agrigento 2025. Il Prefetto, nel tenere la dovuta riserva sulla decisione che vorrà assumere, ha comunque espresso la propria disponibilità a sostenere la costituenda fondazione e ancor di più Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.”