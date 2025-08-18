Aica, Francesco Fiorino è il nuovo direttore generale: prende il posto Guarneri 

L’Azienda Idrica Comuni Agrigentini (AICA) comunica che, a seguito di accordo sottoscritto in data 12 agosto 2025, il rapporto di lavoro con il Direttore Generale Claudio Guarneri si è concluso consensualmente con decorrenza 13 agosto 2025. La decisione è maturata congiuntamente tra le parti, nell’ambito di un confronto improntato al reciproco rispetto e formalizzato con apposito accordo che ne disciplina modalità e tempi. Al fine di garantire continuità gestionale e operativa, il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Presidente Danila Nobile, ha nominato l’ingegner Francesco Fiorino quale Direttore Generale pro tempore, affidandogli tutti i poteri e le responsabilità proprie dell’incarico fino alla nomina del nuovo Direttore Generale.

“La decisione di oggi – dichiara la Presidente Danila Nobile – rappresenta un passaggio importante per l’Azienda, che segna la volontà di proseguire con determinazione nel percorso di miglioramento e rinnovamento della gestione, sempre nell’interesse dei cittadini e del territorio. L’ingegner Francesco Fiorino, professionista di comprovata esperienza, garantirà stabilità e operatività in questa fase di transizione, senza alcuna interruzione delle attività.”

AICA rassicura cittadini, Comuni soci e personale che questa modifica non comporterà alcuna interruzione del servizio: le attività proseguiranno regolarmente, con attenzione costante alla qualità, alla sicurezza e alla tutela del bene primario “acqua”. La società ringrazia il Direttore Generale uscente Claudio Guarneri per l’impegno profuso e formula i migliori auguri all’ing. Francesco Fiorino per l’incarico assunto.