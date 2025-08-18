Aica, Francesco Fiorino è il nuovo direttore generale: prende il posto Guarneri
Il Cda di Aica, su proposta della Presidente Danila Nobile, ha nominato l’ingegner Francesco Fiorino quale Direttore Generale pro tempore
L’Azienda Idrica Comuni Agrigentini (AICA) comunica che, a seguito di accordo sottoscritto in data 12 agosto 2025, il rapporto di lavoro con il Direttore Generale Claudio Guarneri si è concluso consensualmente con decorrenza 13 agosto 2025. La decisione è maturata congiuntamente tra le parti, nell’ambito di un confronto improntato al reciproco rispetto e formalizzato con apposito accordo che ne disciplina modalità e tempi. Al fine di garantire continuità gestionale e operativa, il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Presidente Danila Nobile, ha nominato l’ingegner Francesco Fiorino quale Direttore Generale pro tempore, affidandogli tutti i poteri e le responsabilità proprie dell’incarico fino alla nomina del nuovo Direttore Generale.
“La decisione di oggi – dichiara la Presidente Danila Nobile – rappresenta un passaggio importante per l’Azienda, che segna la volontà di proseguire con determinazione nel percorso di miglioramento e rinnovamento della gestione, sempre nell’interesse dei cittadini e del territorio. L’ingegner Francesco Fiorino, professionista di comprovata esperienza, garantirà stabilità e operatività in questa fase di transizione, senza alcuna interruzione delle attività.”
AICA rassicura cittadini, Comuni soci e personale che questa modifica non comporterà alcuna interruzione del servizio: le attività proseguiranno regolarmente, con attenzione costante alla qualità, alla sicurezza e alla tutela del bene primario “acqua”. La società ringrazia il Direttore Generale uscente Claudio Guarneri per l’impegno profuso e formula i migliori auguri all’ing. Francesco Fiorino per l’incarico assunto.