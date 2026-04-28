AMMINISTRATIVE 2026

Elezioni a Cammarata, ecco i candidati al Consiglio comunale che sostengono Traina 

Il candidato sindaco Traina deposita le liste e designa quattro assessori: tutti i nomi degli aspiranti consiglieri comunali

Pubblicato 39 minuti fa
Da Redazione

Cammarata si prepara al voto. Due i candidati sindaco: l’uscente Giuseppe Mangiapane, supportato dalla lista “Costruire orizzonti”, e Giuliano Traina, imprenditore, sostenuto dalla lista “Idea comune”. Esattamente come cinque anni fa, dunque, i due candidati si sfideranno per guidare il comune dell’Agrigentino.

Nelle scorse ore Giuliano Traina ha depositato la lista. Ecco chi sono i candidati al Consiglio comunale di “Idea Comune”: Vincenzo Giambrone, Domenica (detta Enza) Bongiovanni, Domenico Bongiovanni, Carmelo Cigno, Vanessa Giarratana, Vincenzo (detto Enzo) Lo Scrudato, Vanessa Mancuso, Gaetano (detto Tano) Mangiapane, Giusi Francesca Pellitteri, Carmelo Rappisi, Ivana Terramagra e Loredana Tuttolino. Traina ha inoltre designato quattro assessori: Francesco Giambrone, Florinda Madonia, Florinda Barresi e Sarah Dispoto.

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