Mafia, l’assessore Savarino: “Vicini ai gestori dei lidi intimiditi”

“Siamo vicini ai gestori dei lidi che hanno subito atti che appaiono di natura intimidatoria. Abbiamo alzato al massimo il livello di attenzione sul rischio di infiltrazione mafiosa sul nostro demanio”. Lo dice l’assessore al Territorio e ambiente della Regione siciliana, Giusi Savarino, in merito al recente incendio doloso che ha colpito un lido della scogliera catanese e ad altri episodi di natura intimidatoria subiti precedentemente da diversi stabilimenti di Isola delle Femmine, nel Palermitano.

“Appare chiaro – prosegue -, come evidenziato anche dalla presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, che la mafia abbia messo gli occhi sugli stabilimenti balneari. L’attenzione resterà alta anche dopo l’adozione dei Piani di utilizzo del demanio marittimo da parte dei Comuni, che consentiranno le future assegnazioni delle concessioni attraverso bandi pubblici. Vigileremo, insieme a prefettura e forze dell’ordine, sul pieno rispetto delle regole e della legalità”, conclude l’assessore.